На Донбассе за время агрессии РФ погибли 2 тысячи 949 украинских военных - Порошенко

Президент заметил, что российская агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе за время российской агрессии погибли 2 тыс. 949 украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время специального заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии РФ.

Читайте такжеВ Украине за время агрессии РФ создано 29 бригад и полков - Генштаб

«Хочу напомнить: агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. И самое страшное, чего это нам стоило - тысячи и тысячи человеческих жизней. 2 тыс. 949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство. И мы не упустим этот шанс», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила от российского агрессора более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.