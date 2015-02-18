Украинские военные выходят из Дебальцево с флагами Украины и по 12 человек на танке (фото)
13:44, 18 февраля 2015Война
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Фотографы опубликовали фотографии вывода колонны украинских военных из Дебальцево.
REUTERS
Об операции по выводу украинских бойцов ранее сообщил президент Украины Петр Порошенко. В то же время, Порошенко заявил, что никакого окружения Дебальцево не было.
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По словам Порошенко, «наши части и подразделения вышли планово и организованно».
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