Украинские военные выходят из Дебальцево с флагами Украины и по 12 человек на танке (фото)

Об операции по выводу украинских бойцов ранее сообщил президент Украины Петр Порошенко. В то же время, Порошенко заявил, что никакого окружения Дебальцево не было.

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По словам Порошенко, «наши части и подразделения вышли планово и организованно».