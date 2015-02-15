СМИ: Российская сторона подтверждает, что силы АТО обстреливаются

Об этом Украинской правде сообщил командир группы украинских офицеров в Совместном координационном центре Петр Каноник.

"В основном режим тишины соблюдается. Только что звонил дежурному, был зафиксирован минометный обстрел в сторону Дебальцево", - сообщил Каноник.

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"Все нарушения мы фиксируем в журналах, доказательная база нормальная. Раньше ОБСЕ к нам обращались. Сегодня их не было",- сказал он.

На вопрос, фиксирует ли обстрелы позиций сил АТО и Российская сторона, согласовывают и соглашаются ли они, что силы АТО обстреливаются, он ответил: "Согласовывают и соглашаются".

"Если они это все слышали, они соглашаются, если нет - приходится доказывать", - сказал он.

На уточняющий вопрос, было ли так с обстрелами в течение 15 февраля, Каноник сказал:"Да, они же тоже слышат это все".

Говоря о ситуации под Дебальцево Каноник отметил : "Мы не находимся в "кольце" (окружении).

Также он сообщил, что перед полуночью позиции сил АТО обстреливали с наибольшей интенсивностью.

"Сутки эти были очень тяжелые. Я так понимаю, что было распоряжение Путина взять Дебальцевово что бы то ни стало", - сказал он.

Как известно, согласно минскими соглашениями, с 00:00 15 февраля в зоне АТО по всей линии соприкосновения действует режим полного прекращения огня. Соответствующий приказ всем силовым структурам, задействованным в АТО, отдал президент Петр Порошенко.

В ОБСЕ констатируют почти полное прекращение огня в течение первых 12:00 режима "тишины", "за некоторыми исключениями".

Вместе с тем в СНБО отмечают: общая ситуация на Востоке Украины имеет признаки к стабилизации, однако несмотря на режим прекращения огня, возникают единичные случаи применения оружия.

Сами же военные из зоны АТО и очевидцы в соцсетях сообщают в течение суток, обстрелы ведутся со стороны боевиков постоянно, в частности на Дебальцевском направлении.