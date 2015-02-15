СМИ: Российская сторона подтверждает, что силы АТО обстреливаются
Совместная группа по контролю за прекращением огня на Донбассе зафиксировала 15 февраля обстрел позиций сил АТО.
Об этом Украинской правде сообщил командир группы украинских офицеров в Совместном координационном центре Петр Каноник.
"В основном режим тишины соблюдается. Только что звонил дежурному, был зафиксирован минометный обстрел в сторону Дебальцево", - сообщил Каноник.
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"Все нарушения мы фиксируем в журналах, доказательная база нормальная. Раньше ОБСЕ к нам обращались. Сегодня их не было",- сказал он.
На вопрос, фиксирует ли обстрелы позиций сил АТО и Российская сторона, согласовывают и соглашаются ли они, что силы АТО обстреливаются, он ответил: "Согласовывают и соглашаются".
"Если они это все слышали, они соглашаются, если нет - приходится доказывать", - сказал он.
На уточняющий вопрос, было ли так с обстрелами в течение 15 февраля, Каноник сказал:"Да, они же тоже слышат это все".
Говоря о ситуации под Дебальцево Каноник отметил : "Мы не находимся в "кольце" (окружении).
Также он сообщил, что перед полуночью позиции сил АТО обстреливали с наибольшей интенсивностью.
"Сутки эти были очень тяжелые. Я так понимаю, что было распоряжение Путина взять Дебальцевово что бы то ни стало", - сказал он.
Как известно, согласно минскими соглашениями, с 00:00 15 февраля в зоне АТО по всей линии соприкосновения действует режим полного прекращения огня. Соответствующий приказ всем силовым структурам, задействованным в АТО, отдал президент Петр Порошенко.
В ОБСЕ констатируют почти полное прекращение огня в течение первых 12:00 режима "тишины", "за некоторыми исключениями".
Вместе с тем в СНБО отмечают: общая ситуация на Востоке Украины имеет признаки к стабилизации, однако несмотря на режим прекращения огня, возникают единичные случаи применения оружия.
Сами же военные из зоны АТО и очевидцы в соцсетях сообщают в течение суток, обстрелы ведутся со стороны боевиков постоянно, в частности на Дебальцевском направлении.