В штабе АТО уверяют, что за сутки не сдана ни одна позиция под Дебальцево
16:52, 14 февраля 2015Война
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В штабе АТО уверяют, что украинские военные в течение суток не сдали ни одной позиции на Дебальцевском направлении и продолжают отбивать постоянные атаки врага.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"Наши украинские военные не сдали никаких позиций, которые защищали, не смотря на огромное давление боевиков и обстрелы. Это уже является проявлением массового героизма", - сказал Лысенко.
Читайте такжеВблизи Дебальцево идет бой, боевики под прикрытием танков пытались штурмовать силы АТООн также отметил, что почти половина из бойцов под Дебальцево не являются профессиональными военными, а являются представителями гражданских профессий, которые были призваны или как добровольцы пополнили ряды армии.
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