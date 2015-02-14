В штабе АТО уверяют, что за сутки не сдана ни одна позиция под Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Наши украинские военные не сдали никаких позиций, которые защищали, не смотря на огромное давление боевиков и обстрелы. Это уже является проявлением массового героизма", - сказал Лысенко.

Читайте такжеВблизи Дебальцево идет бой, боевики под прикрытием танков пытались штурмовать силы АТООн также отметил, что почти половина из бойцов под Дебальцево не являются профессиональными военными, а являются представителями гражданских профессий, которые были призваны или как добровольцы пополнили ряды армии.