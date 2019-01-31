Бойцы ООС уничтожили плавучий бронетранспортер террористов на Донбассе (фото)

Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению.

30 января враг прибег к очередной провокации на направлении Сокольники – Крымское, что на Луганщине, и начал обстрел позиций украинских бойцов, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на МТЛБ-У (плавучий бронетранспортер).

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За считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла удар в ответ, а расчет украинской "Стугны-П" осуществил пуск по вражескому бронированному объекту, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Результат наших действий в ответ: – минометная батарея противника подавлена; – МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожена", - говорится в сообщении.

Как сообщали в ООС, за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали.