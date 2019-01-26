Метель помешала эвакуировать раненых военных с Донбасса (видео)

Переезд с ранеными в Харьков был признан невозможным.

Сложная погода на Донбассе внесла коррективы в окопную войну, которая продолжается на передовой. Из-за снегопада и ветра образовались огромные сугробы, а некоторые позиции стали вообще отрезанными от сообщения с тылом.

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Как говорится в сюжете ТСН, на дорогах сугробы выше человеческого роста застревают фуры, один из водителей теряет сознание после снежных раскопок, а снегоочистительная техника едва проходит, однако вслед за ней путь снова заметает снегом. Хуже всего, что наделала такая погода – это помешала эвакуации раненых бойцов. Их планировали транспортировать в Харьков, однако задание было признано невозможным.

Среди тех, кто ждал аероэвакуацию, Станислав – 28-летний контрактник родом из Молдовы. С перемотанной головой и в термоодеяле он пытается убедить, что вовсе не герой, а так: "Герои – это те, кто защищал и ранен был, а я так, просто". Он начал спешить на передовую еще в скорой, которая его госпитализировала. Станислав получил уже второе ранение на Донбассе, и радуется, что хоть и ближайшие два-три месяца будет лечиться, сможет и стрелять, и вернуться на передовую.

Константин Гуменюк – главный хирург Объединенных сил. Он то работал, то перевязывал – почти не спал, но своими пациентами доволен. "Состояние на утро стабильное, все необходимое обеспечение есть. Слава Богу, без ампутаций", - говорит он. Бойцов ранило вчера – в машину, на которой они ехали, влетела управляемая противотанковая ракета. Четверо попали в госпиталь, 53-летний Виталий Гуменюк погиб на месте. Он имел духовное образование, был для ребят наставником, хотя и не числился капелланом официально – просто стрелком. Такие потери сейчас возникают неожиданно – не в бою, а скорее от коварства врага.

На большей части передовой война сейчас в полузамороженном состоянии, когда и боевых действий почти нет, но и уйти с позиций никто не может, потому что противник сразу же продвинется на эту территорию. Ко всему, проблем добавляет и погода. "Несколько дней идет снег, потом дождь, оттепель. Меняется погода – ставит в неудобные условия", - признается военнослужащий с позывным "Брат". Бойцы говорят, что противостояние стало однотипным: вражеская активность, ответ, затишье. Несмотря на все, армейцы настроены и дальше защищать украинскую землю и уйти с фронта только вместе с победой.