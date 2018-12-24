В Днепре состоялся рождественский бал для участников АТО и волонтеров (видео)

Мероприятие благотворительное. Все собранные деньги передадут на лечение раненых воинов.

Из окопов на паркет. В Днепре состоялся 3-й рождественский бал для участников АТО и волонтеров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеИз всех государственных институтов украинцы больше доверяют армии и местным органам власти - опрос

Почти полсотни АТОвцев и членов их семей кружили в оперном театре. Изюминкой бала стал попурри из различных танцев. Аккомпанировал военный оркестр.

Мероприятие благотворительное. Все собранные деньги передадут на лечение раненых воинов.

Кроме подготовленных танцоров, размяться на паркете могли и зрители, которых охотно приглашали.

Организаторы и участники мероприятия уверены, что танец это отличный способ психологически разрядиться.