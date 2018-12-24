В Днепре состоялся рождественский бал для участников АТО и волонтеров (видео)
10:25, 24 декабря 2018Война
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Мероприятие благотворительное. Все собранные деньги передадут на лечение раненых воинов.
В Днепре состоялся рождественский бал для участников АТО и волонтеров
Из окопов на паркет. В Днепре состоялся 3-й рождественский бал для участников АТО и волонтеров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Почти полсотни АТОвцев и членов их семей кружили в оперном театре. Изюминкой бала стал попурри из различных танцев. Аккомпанировал военный оркестр.
Мероприятие благотворительное. Все собранные деньги передадут на лечение раненых воинов.
Кроме подготовленных танцоров, размяться на паркете могли и зрители, которых охотно приглашали.
Организаторы и участники мероприятия уверены, что танец это отличный способ психологически разрядиться.
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