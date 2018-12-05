В Донецке "на подвал" попал один из бывших главарей "ДНР" (фото)

Отметим, что "Белый" известен "отжимом" имущества у предпринимателей.

В оккупированном Донецке арестован бывший "командир республиканской гвардии "ДНР" Григорий Беляев.

Об этом в соцсетях сообщают пособники террористов. Отметим, что Беляев "Белый" дружил с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко.

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После прихода к "власти" Пушилина Беляев попал под сокращение, а затем был отправлен "на подвал". Судя по постам пособников террористов, его арестовали еще месяц назад.

Также пособникам террористов стало известно, что вместе с Беляевым "на подвал" попали и два его товарища.

Ранее боевики "ДНР" взяли штурмом дом очередного своего "комбата" по кличке "Шаман" и увезли его "на подвал".