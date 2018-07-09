В "ДНР" взяли штурмом дом "комбата" - его бросили "на подвал" (фото)

Судьба "Шамана", по словам террориста, пока не очень ясна. Не исключено, что он будет сидеть.

Боевики "ДНР" взяли штурмом дом очередного своего "комбата" по кличке "Шаман" и увезли его "на подвал".

Об этом сообщил боевик группировки "ДНР", российский наемник Михаил Полынков по кличке "Хрусталик" в соцсети.

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"На этот раз очередь дошла до комбата 2 мсб 9 полка "Шамана". 6 июля тырки в балаклавах ворвались в дом к "Шаману". Это был настоящий штурм, правда, без сопротивления. Люди в балаклавах сначала разоружили троих охранников во дворе, потом одновременно ворвались в дом со всех сторон. И через двери и через выбитые окна. После этого, не показав никаких документов, не представившись, взяв один рюкзак у охранника и старый рюкзак жены Шамана, начала тупо мародерить. Брали всё, что имело ценность, включая деньги, которые были у охраны, в совокупности 11 т.р. и золотые ювелирные изделия хозяйки дома", - написал он.

По словам террориста, "Шаману" вменяют "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

"И как вы думаете, что вменили "Шаману"? Разумеется, то же самое, что в свое время всем остальным командирам 1 корпуса, которые чем то не угодили действующей власти. Незаконное хранение оружия и боеприпасов", - написал Полынков.

Боевик "ДНР" рассказал, что на данный момент задержанный "комбат" находится в "комендатуре" Донецка.

Ранее сотрудники Национальной гвардии Украины задержали "прокурора" "ДНР" на выезде из Мариуполя.