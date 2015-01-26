Страшилки боевиков: На 31-м блокпосту находилось украинское подразделение "Рабовладелец"

01:47, 26 января 2015
Война
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Один из представителей "народной милиции" группировки "ЛНР" убеждает, что украинские военные забирают местных людей в рабство.

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Интервью с "правоохранителем" появилось на сепаратистском ресурсе "Народный фронт", передает Информатор.

По его словам, на 31-м блокпосту Вооруженных Сил Украины находилось целое подразделение с шевронами "Рабовладелец".

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"Они приехали брать нас в рабство... Ребята рассказывают, что когда отец провожает сына в армию, он говорит: "Ты давай, квартиру себе получи, пару рабов", - рассказывает сказки "милиционер".

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