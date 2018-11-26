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У Путина прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

13:55, 26 ноября 2018
Война
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Песков заявил, что "решать, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно" / www.baltinfo.ru

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в понедельник, передает ТАСС.

"Я даже не знаю, что вам сказать", - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ.

При этом он считает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.

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Песков заявил, что "решать, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно".

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.

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Теги: #Россия#военное положение