У Путина прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

Песков считает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел вопрос о введении военного положения в России "несерьезным".

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в понедельник, передает ТАСС.

"Я даже не знаю, что вам сказать", - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ.

При этом он считает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.

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Песков заявил, что "решать, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно".

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.