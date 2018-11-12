Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами - разведка

Кроме того, продукты питания продавали по сниженным ценам.

Во время так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября бюджетникам рассылали смс-сообщения с угрозами, а пенсионерам раздавали продуктовые наборы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под видом так называемых «выборов глав ДНР/ЛНР и депутатов народных советов республик» российские оккупационные администрации прилагали значительные усилия для приведения к власти своих «марионеточных режимов».

«Кроме масштабной агитации в местах размещения избирательных участков, якобы за счет так называемого «республиканского руководства», происходила продажа продуктов питания по сниженной стоимости, в частности: социальный хлеб - 5 рос. рублей (обычная стоимость 10 рос. рублей); мясо птицы - 55 рос. рублей (обычная стоимость 105 рос. рублей). Гражданам, нуждающимся в социальной защите (пенсионеры, инвалиды) на избирательных участках выдавали бесплатные продуктовые наборы (крупы, хлеб, консервы)», - сказал он.

Кроме того, добавил Гуцуляк, сотовый операторо связи «Лугаком» направлял сообщения абонентам о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 рос. рублей в случае участия в «волеизъявлении».

«Вместе с тем на работников бюджетной сферы осуществлялся психологическое воздействие путем отправки смс-сообщений с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки», - отметил представитель Минобороны.

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Гуцуляк добавил, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на линии фронта и находятся в готовности к любому развитию событий.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

*** Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Однако окончательное принятие было заблокировано из-за наличия в соответствующем законопроекте об изменениях в Конституцию нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.