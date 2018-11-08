Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 220 взрывов в Донецкой области

В то же время, в Луганской области не зафиксировано ни одного взрыва.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 220 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете с 19:30 5 ноября до 19:30 6 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав меньше взрывов (примерно 220), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 235 взрывов)", - говорится в отчете.

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В частности, нарушения зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Чермалыка и Гнутово.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

Напомним, за предыдущие сутки, с 19:30 4 ноября в 19:30 5 ноября, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 245 взрывов в Донецкой и Луганской областях.