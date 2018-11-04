Хуг заявил, что не считает РФ агрессором, но подтвердил присутствие российских военных на Донбассе

Хуг рассказал, что общался в оккупированном Донецке с российскими военными 16-й воздушно-десантной бригады.

Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сложил полномочия в конце октября, заявил, что не считает Россию агрессором.

Об этом он сказал в интервью "ТСН".

На прямой вопрос журналиста Андрея Цаплиенко "Считаете ли вы Россию агрессором" Хуг ответил: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства".

Хуг добавил, что "конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, чем пытаться обвинять других".

Вместе с тем Хуг рассказал, что Россия все таки присутствует на территории Украины и отметил, что общался в оккупированном Донецке с российскими военными 16-й воздушно-десантной бригады.

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"Факты нельзя опровергнуть; факты, что подтверждено снимками, на которых изображены колонны, которые под покровом ночи въезжают в Украину и выезжают из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны", - говорит Хуг.

"На неподконтрольных правительству районах мы беседовали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады России. (...) Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленниками, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же самое: они входят в подразделения, который на ротационной основе воюет в Украине", - сказал представитель ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Александр Хуг покинул должность первого заместителя председателя СММ ОБСЕ. О том, что Хуг уходит со свого поста, стало известно еще 26 сентября.

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Хуга.