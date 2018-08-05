ООС: боевики били из БМП и минометов, один погибший

Боевики обстреляли украинские позиции возле Широкиного из 82-мм минометов.

За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушили режим тишины, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения - 1 украинский военный погиб. В течение текущих суток оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям ОС.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 августа.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного", - подчеркнули в штабе.

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Боевики обстреляли украинские позиции возле Широкиного из 82-мм минометов.

Как сообщалось, в субботу в результате вражеского обстрела окраины Марьинки получили ранения двое полицейских, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил возле Новозвановки и Широкиного.

По данным разведки, 2 оккупантов погибли, один получил ранения.