По ее словам, украинская сторона давно готова к очередному этапу обмена заключенными.

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске ожидает, что Российская Федерация даст ответ на предложения по обмену заложников 4 мая 2018 года.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

«Минские группы - это не только встречи каждые две недели, а непрерывная работа со всеми вовлеченными ведомствами, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе и освободить заложников. Сегодня провели координационное совещание с представителями СБУ, МинВОТ, МИД, привлеченных к работе гуманитарной группы, готовимся к минськой встрече 4 мая», - написала она.

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По словам Геращенко, «в это время позвонили журналисты с просьбой прокомментировать заявление российского представителя в ТКГ Бориса Грызлова о возможном освобождении заложников».

«Мы ждем от РФ и ее представителей не заявлений, а конкретного ответа по нашему предложению передать им 23 россиянина, которые осуждены за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины для освобождения украинцев из российских тюрем. Также принципиальным для нас остается немедленное освобождение наших военных и журналиста Асеева, других заложников, которых несколько лет удерживают на оккупированном Донбассе», - отметила она.

Геращенко заверила, что украинская сторона готова ради этого помиловать тех украинских граждан, которые совершили преступления (но не убийства), связанные с войной.

«Будет хорошо, если на эти конкретные предложения РФ и ОРДЛО ответят 4 мая, как заявляет господин Грызлов. Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников. Вместе с тем другая сторона - РФ до сих пор не заинтересовалась своими 23 гражданами, зато их вносят в свои списки ОРДЛО, как и беркутовцев, о причастности которых к убийствам на Майдане сейчас идут расследования, как и причастных к терактам в Одессе и Харькове. Мы расцениваем это как искусственное затягивание очередного процесса освобождения и обращаемся к РФ с предложением принять решение об освобождении заложников, это было бы замечательно», - отметила Геращенко.

«Также нет никакого объяснения, кроме желания углубить гуманитарный кризис на Донбассе, блокированию со стороны подконтрольных РФ ОРЛО открытия КПВВ «Золотое». Мы же с коллегами прошлись по всем нашим инициативам об освобождении заложников, где готовы к серьезным компромиссам. Обсудим это 4 мая в Минске», - добавила первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил о возможном большом обмене в ближайшее время украинских заложников, удерживаемых боевиками на Донбассе.

По его словам, готовится возможность обмена по формату «всех на всех», но, отметил он, это будет пошаговый обмен

«Всех на всех» сложно - выверяются списки», - сказал Грызлов.