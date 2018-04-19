Сегодня во Львове похоронят погибшего на Донбассе военного Михаила Шозду

Похоронят нового Героя Украины на поле почетных захоронений № 76 на Лычаковском кладбище.

В пятницу, 20 апреля, во Львове похоронят военного Михаила Шозду, погибшего под Торецком.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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Тело мужчины привезут ночью, 20 апреля. Чин похорон состоится в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла Львовской архиепархии УГКЦ. Похоронят нового Героя Украины на поле почетных захоронений № 76 на Лычаковском кладбище.

В зоне АТО, 17 апреля 2018, близ г. Торецкая (Донецкая обл.), Погиб старший сержант 24-й отдельной механизированной бригады Михаил Шозда, житель Львова.

Михаил Шозда, родился 4 апреля 1968 года. Окончил СШ №27, затем учился в НУ «Львовская политехника». Военную службу проходил в Чехии, в артиллерийских войсках. Закончил службу в звании старший сержант.