Сегодня во Львове похоронят погибшего на Донбассе военного Михаила Шозду
13:24, 19 апреля 2018Война
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Похоронят нового Героя Украины на поле почетных захоронений № 76 на Лычаковском кладбище.
Иллюстративное фото
В пятницу, 20 апреля, во Львове похоронят военного Михаила Шозду, погибшего под Торецком.
Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.
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Тело мужчины привезут ночью, 20 апреля. Чин похорон состоится в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла Львовской архиепархии УГКЦ. Похоронят нового Героя Украины на поле почетных захоронений № 76 на Лычаковском кладбище.
В зоне АТО, 17 апреля 2018, близ г. Торецкая (Донецкая обл.), Погиб старший сержант 24-й отдельной механизированной бригады Михаил Шозда, житель Львова.
Михаил Шозда, родился 4 апреля 1968 года. Окончил СШ №27, затем учился в НУ «Львовская политехника». Военную службу проходил в Чехии, в артиллерийских войсках. Закончил службу в звании старший сержант.
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