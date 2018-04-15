В Минобороны рассказали о состоянии раненных в субботу военных

Один из трех раненных вчера на Донбассе украинских военных находится в тяжелом состоянии.

Один из трех раненных вчера на Донбассе украинских военнослужащих находится в тяжелом состоянии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих, еще один военный получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения инженерных мероприятий. Все раненые были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из военнослужащих тяжелое, еще двух защитников - средней тяжести", - сообщил Праута.

По его словам, на линии соприкосновения в минувшие сутки наблюдалось дальнейшее нарушение боевиками Минских соглашений, враг применял артиллерию калибра 122 мм и минометы.

"Всего за минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 52 обстрела наших оборонительных позиций, 50 из них определены как прицельные. При этом, сознательно нарушая Минские договоренности, враг осуществил 14 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустил около 90 мин из минометов калибра 120 и 82 мм", - сказал Праута.

По его словам, украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь.

"Принимая во внимание активность российско-оккупационных войск и с целью сохранения жизни и здоровья личного состава украинских военных, наши защитники 19 раз открывали ответный огонь", - сообщил Праута.

Он также отметил, что украинские военные применяли исключительно разрешенное Минскими соглашениями штатное пехотное вооружение.