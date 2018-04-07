Пасха на Донбассе: пересечение линии разграничения упростили на трое суток

Таким образом жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающим на неподконтрольной Украине территории.

На период Пасхальных праздников для жителей населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения.

"На период Пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Уточняется, что таким образом жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающим на неподконтрольной Украине территории.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан на встречу людям, учитывая их насущные потребности во время Пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - уточняют в штабе.

Ранее сообщалось, что боевики российско-оккупационных бандформирований требуют деньги с граждан за ускорение пересечения линии разграничения на Донбассе.

В частности, сообщается, что в последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно «Новотроицкое». Граждане - как на личном автотранспорте, так и в автобусах - прибывают крупными партиями раз в полчаса-час. Как отмечают сами путешественники - такую ситуацию создают представители НВФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату.