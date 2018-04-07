Пасха на Донбассе: пересечение линии разграничения упростили на трое суток

13:08, 07 апреля 2018
Война
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Режим пересечения линии разграничения для жителей близлежащих населенных пунктов Донбасса упрощен на трое суток / фото УНИАН

"На период Пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Уточняется, что таким образом жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающим на неподконтрольной Украине территории.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан на встречу людям, учитывая их насущные потребности во время Пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - уточняют в штабе.

Ранее сообщалось, что боевики российско-оккупационных бандформирований требуют деньги с граждан за ускорение пересечения линии разграничения на Донбассе.

В частности, сообщается, что в последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно «Новотроицкое». Граждане - как на личном автотранспорте, так и в автобусах - прибывают крупными партиями раз в полчаса-час. Как отмечают сами путешественники - такую ситуацию создают представители НВФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #Донбасс#боевики#КПВВ#линия разграничения#Пасха