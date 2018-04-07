Боевики требуют деньги за ускорение пересечения линии разграничения на Донбассе - ГПСУ

В ведомстве заявляют, что боевики перед праздниками ввели плату за ускорение пересечения линии разграничения.

Боевики российско-оккупационных бандформирований требуют деньги с граждан за ускорение пересечения линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, сообщается, что в последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно «Новотроицкое». Граждане - как на личном автотранспорте, так и в автобусах - прибывают крупными партиями раз в полчаса-час. Как отмечают сами путешественники - такую ситуацию создают представители НВФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату.

О такой же ситуации пишут граждане Украины, которые вынужденно остаются на временно оккупированной территории, и в соцсетях. Граждане пишут о «таксах» боевиков за ускоренный проезд и нечеловеческих условиях, в которых приходится пересекать линию соприкосновения.

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"Тогда как перед Пасхальными праздниками пассажиропоток становится более интенсивным - увеличилась и жажда боевиков к наживе. Граждане отмечают, что если бы очередей не было, то никто бы за пропуск не платил, а так - приходится", - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ отметили, что украинские пограничники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан.

"Военнослужащие Госпогранслужбы готовы к подобным провокациям НВФ, и в случае необходимости сразу увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и ни в коем случае не остались в серой зоне после закрытия контрольных пунктов въезда-выезда", - отметили в пресс-службе.