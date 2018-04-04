Раненый вчера на Донбассе военный находится в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела опорных пунктов ВСУ со стороны боевиков оккупационных администраций РФ, 20 из них определены как прицельные.

Украинский военный, раненный на прошедших сутках в результате вражеских обстрелов на Донбассе, находится в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге в Киеве.

«На линии соприкосновения продолжается фиксация нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск», - сказал он.

В целом, по словам Гуцуляка, за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела опорных пунктов ВСУ со стороны боевиков оккупационных администраций РФ, 20 из них определены как прицельные.

Читайте такжеУкраина готова передать 23 россиян в обмен на украинских заложников - Геращенко

«В целях сохранения жизни и здоровья личного состава, выполняющего задачи по сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии, наши военнослужащие 4 раза были вынуждены применять в ответ штатное пехотное вооружение, не подпадающее под запрет Минских соглашений», - добавил представитель Минобороны.

Также он сказал, что в результате вражеских обстрелов ранен один защитник. «Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - тяжелое», - отметил Гуцуляк.

По его словам, на Луганском направлении за прошедшие сутки враг совершил 2 прицельных обстрела оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. Ночью, около 02.00, противник вел огонь из станковых автоматических гранатометов (АГС) по защитникам Новоалександровки. С 9:30 в течение получаса оккупанты выпустили более 10 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Луганского. В остальное время суток на Луганском направлении наблюдалось относительное затишье.

На Донецком направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела, из которых 18 определены как прицельные. В частности, под минометным обстрелом калибра 82 мм со стороны боевиков российско-оккупационных войск оказались защитники Опытного. Вблизи шахты «Бутовка», Водяного и Широкино зафиксирован огонь вражеских снайперов.

«Применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, оккупанты вели активные огневые провокации в сторону украинских опорных пунктов в районе н.п. Водяное, Павлополь, Авдеевка, Невельске, Широкино, Пески, Каменка, Пищевик, Марьинка, Красногоровка, а также шахта «Бутовка», - отметил он.