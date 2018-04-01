Двое раненных на Донбассе украинских военных находятся в состоянии средней тяжести

За минувшие сутки ожидаемого прекращения огня накануне праздников на линии соприкосновения так и не произошло.

Раненные вчера в результате вражеских обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных находятся в состоянии средней тяжести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

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«За минувшие сутки ожидаемого прекращения огня накануне праздников на линии соприкосновения так и не произошло. Противник хотя и уменьшил количество обстрелов наших позиций, но не удосужился полностью их прекратить.

Более того, в результате вражеских обстрелов двое наших защитников получили ранения... Оба пострадавших находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как средней тяжести», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие.