Двое раненных на Донбассе украинских военных находятся в состоянии средней тяжести
Раненные вчера в результате вражеских обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных находятся в состоянии средней тяжести.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.
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«За минувшие сутки ожидаемого прекращения огня накануне праздников на линии соприкосновения так и не произошло. Противник хотя и уменьшил количество обстрелов наших позиций, но не удосужился полностью их прекратить.
Более того, в результате вражеских обстрелов двое наших защитников получили ранения... Оба пострадавших находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как средней тяжести», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие.