Боевики под Мариуполем вторые сутки подряд нарушают "пасхальное перемирие"

Украинская сторона СЦКК связывает такую активность террористов исключительно с желанием любой ценой спровоцировать ответный огонь со стороны подразделений Вооруженных сил Украины и снять с себя ответственность за нарушение очередного режима перемирия.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать «пасхальное перемирие» на Мариупольском направлении.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики российско-оккупационных войск вторые сутки нарушают Пасхальное перемирие, активно применяя при этом гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Так, 31 марта, по состоянию на 21:00 оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Также по позициям неподалеку от Павлополя работал вражеский снайпер», - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную активность боевиков исключительно с нескрываемым желанием любой ценой спровоцировать ответный огонь со стороны подразделений Вооруженных сил Украины и снять с себя ответственность за нарушение очередного режима перемирия.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года.

Однако в течение 30 марта российско-оккупационные войска 32 раза нарушили Пасхальное перемирие на Донбассе.