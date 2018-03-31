Сутки в АТО: один украинский военный погиб, четверо получили ранения

За минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции 32 раза.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрела позиций украинских защитников.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеского огня ранен один украинский защитник. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов получили ранения.

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На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял позиции АТО вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опросного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовки, Лебединского и Широкиного. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опросного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

Также боевики осуществляли обстрелы на Луганском направлении. В частности, из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам наших защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Как сообщал УНИАН, боевики перед "Пасхальным перемирием" обстреляли ВСУ более полусотни раз.