В зоне АТО один украинский боец был ранен, еще один получил боевую травму

С начала суток агрессор совершил 32 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Сегодня один украинский военнослужащий на Донбасс был ранен, еще один - получил боевую травму.

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня - с начала суток оккупанты 32 раза обстреляли позиции сил АТО.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БПМ боевики обстреляли укрепления украинских военнослужащих в районе Павлополя.

Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитникам Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.

Кроме этого, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия - Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя.

Также БМП оккупанты применили по позициям украинских военнослужащих возле Гнутово, Талаковки и Пищевика.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления сил АТО неподалеку от Луганского.

«В результате вражеского огня один украинский защитник был ранен. Еще один воин получил боевое травмирование. Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь », - сообщили в штабе АТО.