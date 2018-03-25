Сутки в АТО: террористы обстреливали украинские позиции из гранатометов

Под вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские подразделения возле Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

За минувшие сутки, 24 марта, российско-оккупационные войска осуществили 13 обстрелов украинских позиций. Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов различных типов по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили против защитников Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские подразделения возле Старогнатівки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, неподалеку Счастья применил стрелковое оружие.

Накануне сообщалось, что в результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения.