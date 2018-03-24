Боевики из гранатометов обстреляли укрепления сил АТО в районе Каменки (видео)

18:58, 24 марта 2018
Война
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фото УНИАН

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Отмечается, что с начала суток зафиксировано пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

«На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского на приморском участке нашей обороны», - сообщили в штабе.

По данным пресс-центра, на Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

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Теги: #АТО#военные#обстрел