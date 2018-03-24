Боевики из гранатометов обстреляли укрепления сил АТО в районе Каменки (видео)
18:58, 24 марта 2018Война
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Всего за сутки террористы совершили пять обстрелов, никто из украинских бойцов не пострадал.
От начала суток зафиксировано пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины \ фото УНИАН
Сегодня боевики обстреляли из гранатометов укрепления сил АТО в районе Каменки, никто из украинских бойцов не пострадал. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
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Отмечается, что с начала суток зафиксировано пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
«На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского на приморском участке нашей обороны», - сообщили в штабе.
По данным пресс-центра, на Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.
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