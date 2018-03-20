На Донбассе боевики обстреляли военных вблизи Новогригорьевки, один ранен

07:31, 20 марта 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО. "В частности, из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении режим прекращения огня боевики соблюдали в полной мере.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП.

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Теги: #АТО#Донбасс#война