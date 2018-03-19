На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов, один ранен

На Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов, один украинский защитник получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

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"В минувшие сутки агрессор произвел два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП.