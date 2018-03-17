В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

С начала суток боевики осуществили один обстрел позиций сил АТО на Донецком направлении.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 17 марта.

Отмечается, в частности, что из гранатометов боевики вели огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Опытное.

«В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками», - отметили в штабе.