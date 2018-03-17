С начала суток боевики осуществили один обстрел позиций сил АТО
19:25, 17 марта 2018Война
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В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал \ фото УНИАН
С начала суток боевики осуществили один обстрел позиций сил АТО на Донецком направлении.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 17 марта.
Отмечается, в частности, что из гранатометов боевики вели огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Опытное.
«В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками», - отметили в штабе.
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