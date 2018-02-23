Госдеп прокомментировал гибель на Донбассе 23-летней медсестры и призвал РФ прекратить насилие

Медсестра погибла 20 февраля в Луганской области в результате обстрела боевиками медиков медицинской роты.

Государственный департамент США проинформирован о гибели на Донбассе 23-летнего украинского медика Сабины Галицкой.

Об этом в ходе брифинга заявила спикер Госдепа Гедер Науерт, передает Голос Америки.

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"Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летнего украинского медика во время, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует и дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", - подчеркнула Науерт.

Гедер Науерт в четверг также подчеркнула, что именно Россия создала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает управлять подконтрольными ей силами на Донбассе.

"Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывает Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", - также заявила Науерт.

Как сообщал УНИАН, Галицкая погибла 20 февраля в Луганской области в результате обстрела боевиками медиков медицинской роты. Боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению. У погибшей остались родители и брат.

Как известно, сержант и старшая медстестра медицинской роты Сабина Галицкая проживала в селе Бастова Рудня, где и училась в местной школе. Впоследствии в городе Новоград-Волынском она окончила медицинский колледж. После работы акушеркой в Барашевской больнице Галицкая подписала контракт и служила в ВСУ по контракту с апреля 2016 года.