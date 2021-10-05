Сериал стартует на HBO Max в 2022 году.

HBO Max представил первый тизер сериала "Дом дракона" - приквела "Игры престолов".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале HBO. Сериал стартует в 2022 году.

Читайте такжеNetflix продлил сериал "Ведьмак" и показал новый трейлер (видео)В ролике можно увидеть исполнителей главных ролей - Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси. В центре сюжета - гражданская война между Таргариенами. События разворачиваются за сотни лет до сюжета "Игры престолов".

Напомним, сюжет приквела создан по мотивам книги "Пламя и кровь" (Fire and Blood) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом.

Режиссером "Дома дракона" станет британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся за одну из них премии "Эмми".

"Дом дракона": сюжет сериала

Сериал "Дом дракона" будет рассказывать о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий "Игры престолов". Сюжет будет сконцентрирован на "Танце Драконов" — гражданской войне (129-131 года от Завоевания Эйгона I), причиной которой является династический кризис между двумя ветвями дома Таргариенов. "Танец" разразился после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен, поддержанная партией "черных", и принц Эйгон Таргариен, поддержанный партией "зеленых", одновременно объявили о своих правах на железный трон.

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Автор: Ольга Робейко