В крупных городах Европы сейчас активно устанавливают главные елки, хотя массовых мероприятий на праздники не планируется.

Пандемия коронавируса, которая год назад началась с Китая но до марта 2020 года захватила весь мир, до сих пор продолжает портить всем жизнь. Вот и новогодне-рождественские праздники, которые каждый год помогают людям с лучшим настроением пережить холодную и темную зиму, оказались под угрозой.

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Так, до рождественских праздников у христан западного обряда остался всего месяц, и улицам европейских городов изо всех сил стараются придать праздничную атмосферу на ряду с перспективой локдауна на Рождество.

Тем не менее, надежда умирает последней - со 2 декабря в Великобритании прекращают национальную изоляцию от COVID-19 и вводят более жесткие, чем раньше, региональные ограничения.

В то же время, в новом плане, который в понедельник представляет премьер-министр Борис Джонсон, также будут содержаться карантинные ограничения на время рождественских праздников. Впрочем, все же возможно в Британии таки разрешат на Рождество родственникам и друзьям, живущим по трем разным адресам, встретиться и вместе провести праздники.

Тем не менее, в крупных городах Европы сейчас активно устанавливают главные елки, хотя массовых мероприятий на праздники не планируется, говорится в сюжете ТСН.

Так, в Брюсселе на центральной площади установили главную елку - чтобы украсить 18-метровое дерево, понадобилось 9 часов, почти километр гирлянд и 250 фонарей в форме цветов. А в Париже яркими рождественскими огнями уже запылали Елисейские поля. Церемония, обычно привлекающая десятки тысяч людей, в этом году состоялась вообще без публики. Тем временем в Риме на улицах появились так называемые "предрождественские патрули" - местные полицейские следят, чтобы, когда люди скупают подарки к праздникам, в лавках и около них не собирались толпы.

Ну а людям с особо крепкой психикой предлагаем вспомнить, как раньше в Европе праздновали Рождество, когда всего этого не было.

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Автор: Марина Григоренко