Якоря и кабинки для переодевания: что достали с морского дна возле Кирилловки перед началом пляжного сезона (фоторепортаж, видео)

Чтобы отдыхающие не травмировались, водолазы перед сезоном обследовали более двух десятков пляжей вблизи Кирилловки.

В рамках подготовки к курортному сезону водолазы обследовали акваторию Азовского моря возле Кирилловки (Запорожская область). В ходе работ они находят остатки металлоконструкций, которые размещались на пляже в прошлом сезоне.

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Как говорится в сюжете ТСН, рыболовные сети, якоря и даже кабинки для переодевания – это находки водолазов на дне Азовского моря. В межсезонье из-за штормов и шквального ветра в море смывает даже пляжные конструкции. Поэтому, чтобы отдыхающие не травмировались, водолазы перед сезоном обследовали более двух десятков пляжей вблизи Кирилловки. Наиболее габаритные объекты пришлось вытаскивать из моря спецтехникой.

Правда, из-за карантин и неопределенности относительно старта сезона, владельцы отелей не спешат обращаться к водолазам. К примеру, в прошлом году на эту дату уже успевали расчистить втрое большую территорию.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Минздрава заявили, что позволят открыть пляжный сезон в Украине, поскольку морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудители коронавирусной болезни. Также в министерстве назвали условия, при которых украинские пляжи смогут открыться.

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