В Нигерии мужчина 20 лет строил дом-самолет для семьи, а создал туристическую локацию (фоторепортаж, видео)

Саид Джамаль говорит, что хотел оставить после себя какое-то наследие, а также сделать подарок своей семье и стране.

Житель Нигерии Саид Джамаль потратил 20 лет на строительство дома в форме самолета, чтобы там могла проживать его семья.

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Однако в итоге необычный дом, расположенный в столице страны городе Абуджа, стал популярной туристической достопримечательностью.

Сам Джамаль, как отмечается в сюжете ВВС, который по специальности является управляющим строительством, говорит, что хотел оставить после себя какое-то наследие, а также сделать подарок своей семье и стране.

"Моя жена любит путешествовать, и чтобы держать ее поближчи к себе, я построил для нее "самолет". Теперь она всегда чувствует себя будто она на самолете", - шутит он.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в ОАЭ для туристов открыли "дворец с привидениями".