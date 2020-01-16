В Нигерии мужчина 20 лет строил дом-самолет для семьи, а создал туристическую локацию (фоторепортаж, видео)
18:22, 16 января 2020Фотоотчеты
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Саид Джамаль говорит, что хотел оставить после себя какое-то наследие, а также сделать подарок своей семье и стране.
Житель Нигерии Саид Джамаль потратил 20 лет на строительство дома в форме самолета, чтобы там могла проживать его семья.
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Однако в итоге необычный дом, расположенный в столице страны городе Абуджа, стал популярной туристической достопримечательностью.
Сам Джамаль, как отмечается в сюжете ВВС, который по специальности является управляющим строительством, говорит, что хотел оставить после себя какое-то наследие, а также сделать подарок своей семье и стране.
"Моя жена любит путешествовать, и чтобы держать ее поближчи к себе, я построил для нее "самолет". Теперь она всегда чувствует себя будто она на самолете", - шутит он.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в ОАЭ для туристов открыли "дворец с привидениями".
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