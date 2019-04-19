Во Львове открылся Фестиваль писанок (фоторепортаж)

Фестиваль писанок во Львове будет проходить на площади Музейной с 19 апреля по 5 мая 2019 года.

Во Львове 19 апреля на площади Музейная открылся уже девятый по счету Фестиваль писанок, который продлится здесь до 5 мая.

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Таким образом, историческая площадь Львова почти на три недели превратится в настоящий музей под открытым небом.

В целом мероприятия по случаю Фестиваля писанок во Львове проходят с 28 марта по 12 мая. В течение этого времени профессиональные мастера и любители из разных материалов и с использованием различных техник создавали писанки, которые с 19 апреля будут выставлены на площади Музейной.

Также в рамках фестиваля проводятся многочисленные масйтер-классы и благотворительные мероприятия, а перед Пасхой организаторы проведут квест по Львову, в котором участие сможет принять каждый желающий. Нужно будет отыскать гигантские писанки, которые будут расположены по всему городу. Больше информации можно получить на странице мероприятия в Facebook.

Отметим, Пасха 2019 по западному обряду приходится на воскресенье 21 апреля, а по восточному - на 28 апреля.