Как Одесса отмечала Юморину 2019 (фоторепортаж)

В этом году Юморина была посвящена 100-летию Одесской киностудии.

В Одессе 1 апреля 2019 года отмечали традиционную Юморину, которая в этом году была посвящена 100-летию Одесской киностудии.

Участники ежегодного карнавального шествия прошли по улице Дерибасовской от Соборной площади до Приморского бульвара. В этом году впервые колонна двигалась по красной дорожке, выложенной по указанному маршруту.

В колонне было около 20 автомобилей, многие из которых стилизовали под «кадры» известных кинолент, снятых на Одесской киностудии. Например, большой автомобиль задрапировали под фильм «Место встречи изменить нельзя».

Также участие в шествии принимала группа людей в костюмах героев из кинофильма «Д'артаньян и три мушкетера» - мушкетеры со шпагами, женщины в старинных платьях.

Кроме того, присутствовали герои фильмов, которые не имеют отношение к Одесской киностудии. Например, узнаваемые персонажи из «Крика» в соответствующих масках и костюмах, большие работы, гигантская рыба, группа «Чарли Чаплинов», в основном детей, в черных костюмах, с тростями и с приклеенными усами, и другие.

Кроме того, на шествии присутствовали более 20 байкеров на мотоциклах, кришнаиты, люди на ходулях, участники международного фестиваля «Комедиада» и другие.

Традиционно в параде принимал участие знаменитый актер, художественный руководитель комик-группы "Маски" Георгий Делиев.

Колонна постепенно подошла к большой сцене, установленной на улице Ланжероновской, возле Приморского бульвара, где в числе других парад «принимал» сын легендарного комика Чарли Чаплина - Юджин Чаплин.

Кстати, зрители Юморины - одесситы и многочисленные туристы, которых на праздник в этом году пришло немало, несмотря на понедельник, также не отставали от профессиональных участников шествия, облачившись в тематические костюмы.

Отметим, первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году, а в1976 году ее запретили тогдашние власти. Праздник смеха был возобновлен в конце 80-х годов прошлого века.