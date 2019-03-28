Юморина в Одессе: посмеемся в понедельник после выборов

В этом году празднование Юморины пришлось на начало рабочей недели – в понедельник, следующий день после выборов президента. Время для масштабного веселья, во всех отношениях, прямо скажем, несколько спорное... Но предприимчивости местным жителям не занимать - отмечать День смеха в Южной Пальмире начнут уже сегодня (27 марта). Именно в среду с сюрреалистической комедии абсурда «Ночная симфония» стартует международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада-2019». По словам ее организатора Яны Делиевой, впереди – шесть дней искрометного юмора, трюков, «дуркования и комикования».

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«Молодые клоуны и мимы станут на одну сцену с опытными и маститыми. Они из Японии, Германии, Латвии, России, Беларуси, Италии, Венгрии, Испании, Израиля, Польши, Канады, Франции, Нидерландов, Швейцарии и Украины. В их числе – конкурсанты, 15 членов международного жюри и хедлайнеры», - рассказала Делиева.

По ее словам, в рамках фестиваля впервые на постсоветском пространстве будет показано шоу La danse du pied уникального итальянского комика Мсье Давида и его «Театра ног». Также впервые в Украине пройдет женское шоу «КамедиБАБЫ».

В Одессу также приедет сын легендарного Чарли Чаплина - Юджин Чаплин, который представит фильм своего отца The kid («Малыш»).

Красная шутовская дорожка запланирована на 30 марта, а уже 1 апреля клоуны пройдут парадом по улицам города, где пестрая кавалькада сольется с карнавальным шествием Юморины. Последняя, по словам директора департамента культуры и туризма горсовета Татьяны Марковой, посвящена столетию Одесской киностудии – старейшей в Украине.

«Также в этом году 225 лет самой Одессе. Мы связали темы, и это стало находкой 2019-го», - сказала Маркова, акцентировав, что День смеха символизирует начало высокого туристического сезона.

Предполагается, что в город заблаговременно прибудет огромное количество туристов, которых привлекает, в первую очередь, карнавальное шествие. В связи с прохождением колонны дороги перекроют - после 10 утра исторический центр станет пешеходным и превратиться в сплошную развлекательную площадку.

Место смеха изменить нельзя

Сделав скидку на будний день, организаторы сместили начало карнавала с полудня на 14.00. Место старта и маршрут остались прежними – тысячи людей пройдут от Соборной площади по Дерибасовской до Приморского бульвара. Планируется, что продлится шествие полтора часа. За это время все желающие смогут рассмотреть его участников, которые представят, в частности, знаменитые художественные фильмы, снятые на Одесской киностудии.

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По словам продюсера «Юморины – 2019» Елены Орловой, в параде задействуют более 20 стилизованных автомобилей, в том числе - старинные. Каждую машину «загримируют» под определенный сюжет. Организаторы действа отказались перечислить все «фишки», но некоторыми все-таки поделились.

«Весь парад посвящен кино – от черно-белого – истории его зарождения, через юбиляров – киностудию. Также представим голливудские фильмы, мультфильмы Диснея. В общем, то популярное, что мы видим в телевизорах и в кинотеатрах», - сказала Орлова.

Все герои узнаваемы, но, на всякий случай, ведущие шествия обещают представлять его участников – на старте и финише.

«Перед каждой частью колонны будет слоган – для понимания сюжета. Ведь современный кинематограф не очень известен людям старшего поколения, а старые фильмы может не знать молодежь», - пояснила продюсер.

Впервые за свою историю киностудия вывезет на улицы раритетный реквизит, в том числе костюмы, которые использовались во время создания кино. По городу пройдут герои лент, снятых на одесской «фабрике грез»: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника». Будет «малина» из «Места встречи изменить нельзя», фрагменты из «Зеленого фургона» и многое другое.

Не исключено, что зрители смогут насладиться обществом капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», Фрэди Крюгера из «Кошмаров на улице Вязов» или Дарта Вейдера из «Звездных войн».

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«Старое и новое смешано, но, и старое, и новое будет смешным», - утверждает Т. Маркова.

Кроме того, следуя тематике фестиваля, в нескольких локациях - на Думской площади, Приморском бульваре и в Городском саду - организуют «кинопробочные». Каждый желающий сможет перевоплотиться в одного из героев и проявить свои актерские способности, «снявшись» в той или иной роли. Позднее лучшие кадры продемонстрируют на большом экране и даже растиражируют по всей Украине.

Как пошутили про шута императора

На проведение Юморины из городского бюджета выделено около 1 млн грн, а общий бюджет, как утверждает Елена Орлова, составит 200-300 тыс. в иностранной валюте. Эта сумма включает траты на техническое обеспечение, призовой фонд, сувенирную продукцию, перелеты артистов, их гонорары, размещение и пр.

«Только оформление одного автомобиля для парада обходится в 3-4 тыс. долларов. А таковых – больше двух десятков. Причем речь об одноразовом использовании – декорации потом приходят в негодность или устаревают по тематике», - сказала продюсер.

По словам Марковой, после карнавального шествия автомобили рассредоточатся по Приморскому бульвару в качестве фотозон.

Рядом, на пересечении улиц Ланжероновской и Пушкинской, где установят главную сцену, начнется концерт. В программе - группа «5`nizza», украинский видеоблогер, рэпер, бывший участник проекта «Грибы» - Kyivstoner, артисты продюсерского центра Star Time, группы «Время и стекло». Здесь же состоится награждение победителей конкурсов «Комедиады», а также покажут самые яркие номера лучших клоунов и мимов мира.

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Кроме того, на Греческой площади будет проходить ярмарка. Гостям представят различные культурно-развлекательные программы, выступления творческих коллективов, сувенирную продукцию, развернут большой рынок еды под открытым небом.

В Городском саду запланировано косплей шоу - яркий конкурс костюмов персонажей из фильмов, комиксов и компьютерных игр, возле памятника Дюку - караоке, в зоологическом парке – «Зооюморина».

В общем, чем пережевать за итоги выборов президента Украины, в Одессе 1 апреля предлагают повеселиться от души. Также рекомендуют быть в этот день осторожней - не принимать на веру любую информацию о результатах голосования, полученную от непроверенных источников. И напоминают славную шутку, которую «отмочили» в США 1 апреля 1983 года. Тогда большинство американских газет вышло с заголовками о том, что профессор истории Бостонского университета Джозеф Боскин раскрыл тайну возникновения Дня смеха. Дескать, начало празднику положил придворный шут императора Константина - Кугель, который сказал, что смог бы править страной не хуже венценосной особы. Ради смеха Константин на один день разрешил скомороху занять престол, а тот быстро издал указ — 1 апреля считать Днем глупости и с тех пор его начали отмечать ежегодно. Однако, как оказалось, Ассоциация прессы над своими читателями просто пошутила...

Лариса Козовая