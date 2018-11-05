Озеро Кинерет: как выглядит самое низкое пресноводное озеро на Земле (фоторепортаж)

Наиболее известным названием этого озера является Галилейское море, происходящее из библейской традиции.

Reuters опубликовал свежие фотографии пресноводного озера Кинерет, также известного как Тивериадское озеро, расположенное на северо-востоке Израиля и считающееся самым низким пресноводным озером на Земле.

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Побережье озера Кинерет, является одним из самых низких участков суши на Земле - в среднем, 213 м ниже уровня моря.

Уровень воды меняется в течение года в зависимости от осадков и потребления воды (Тивериадское озеро является источником третьей части всей пресной воды, потребляемой в Израиле). Протяженность береговой линии - от 55 до 60 км (в зависимости от уровня воды в озере).

На западном побережье расположен город Тверия, вдоль которого раскинулись многочисленные дикие и платные пляжи, а также разнообразные места отдыха.

Впрочем наиболее известным названием этого озера является Галилейское море, которое происходит из библейской традиции. Именно в месте выхода реки Иордан из Тивериадского озера находится Иорданит - традиционное место крещения в водах священной реки.

Напомним, ранее Reuters показал, чем удивляет одна из старейших экосистем мира в Танзании.