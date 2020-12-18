Дипломат ожидает, что удастся вернуться к нормальной жизни, как это было до начала пандемии коронавируса.

Посол Канады в Украине Лариса Ґаладза надеется, что в 2021 году удастся упростить процесс путешествий украинцев в Канаду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного фондом "Открой Украину".

В частности, Ґаладза отметила важность связей между людьми, которые формируют двусторонние отношения.

"Я имею в виду тех людей, кто ездит из Украины в Канаду, и наоборот. Я думаю, что в течение следующего года у нас появятся возможности упростить этот процесс, прояснить и наладить определенные процессы", - заявила посол.

Ґаладза надеется, что удастся вернуться к нормальной жизни, как это было до начала пандемии коронавируса.

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Путешествия в Канаду: виза в Канаду

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выразил надежду на сдвиг в процессе либерализации визового режима с Канадой.

В 2015 году Канада стала выдавать украинцам многократные визы сроком действия 10 лет. 30 марта 2018 года в канадском правительстве заявили, что Украина не соответствует необходимым критериям для введения безвизового режима.

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Автор: Виталий Саенко