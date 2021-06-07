Cамым популярным стал поезд Лисичанск – Ужгород.

Поезд №45/46 Лисичанск – Ужгород стал самым популярным поездом во внутреннем сообщении среди пассажиров с начала года.

В январе-мае этим поездом было перевезено 329 тыс. пассажиров в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ).

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На втором месте - поезд №41/42 Днепр - Трускавец со 188 тыс. пассажиров.

Третье место - поезд №69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров.

В десятку также вошли поезда: №91/92 Одесса - Константиновка (170 тыс. пассажиров);

№137/138 Хмельницкий - Лисичанск (165 тыс.); №145/146 Киев - Измаил (159 тыс.);

№101/102 Киев - Херсон (147 тыс.);

№97/98 Ковель - Киев (143 тыс.);

№357/358 Киев - Рахов (141 тыс.);

№125/126 Константиновка - Киев (140 тыс.).

В то же время, в десятку самых популярных направлений, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда, вошли:

Харьков - Киев (184 тыс. пассажиров, обратно - 178 тыс.);

Львов - Киев (165 тыс. пассажиров, обратно - 161 тыс.);

Днепр - Киев (131 тыс. пассажиров, обратно - 123 тыс.);

Винница - Киев (106 тыс. пассажиров, обратно - 104 тыс.);

Запорожье - Киев (86 тыс. пассажиров, обратно - 80 тыс.);

Одесса - Киев (79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.);

Херсон - Киев (70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.);

Ивано-Франковск - Киев (69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.);

Кривой Рог - Киев (61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.);

Николаев - Киев (58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.).

Сокращение железнодорожных перевозок

Транспортные предприятия Украины в январе-апреле 2021 года, по сравнению с январем-апрелем 2020 года, сократили перевозку пассажиров сократили на 14,5% – до 803 млн человек.

В частности, перевозка пассажиров железнодорожным транспортом сократилась на 17,5% (до 23,2 млн пассажиров).

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Автор: Павел Степанец