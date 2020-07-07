Греция не будет депортировать 16 украинцев, все они сегодня вернутся в Украину - Кулеба

4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран. Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин. Позже одной украинке разрешили въезд, поскольку она прибыла в Грецию на учебу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Греция не будет депортировать 16 украинцев, которых раньше не пропустили в аэропорту Афин из-за карантинных ограничений на въезд в Евросоюз, все они сегодня вернутся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

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"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, в настоящее время забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10 и второй - на 21:55 7 июля", - сообщил Кулеба.

Он сказал, что Посольство Украины в Ирландии много коммуницировало с авиакомпанией Ryanair, чтобы организовать эти два рейса.

В то же время украинское посольство в Греции активно работает с местными органами власти для того, чтобы украинских граждан не депортировали - не поставили в паспорта отметки о депортации и сохранили им возможность в будущем путешествовать в страны Евросоюза.

"По состоянию на сейчас договорились, что депортацию они не получат. И консулы при вылете по моему поручению будут лично контролировать, чтобы именно так и произошло. Мы постоянно работаем и держим ситуацию на контроле", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, по его словам, билеты на рейсы оплатит авиакомпания Ryanair.

Отдельно в Facebook Кулеба сообщил, что еще 4 украинца вернутся в Украину рейсом авиакомпании WizzAir.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, купил им воды и средства гигиены.

6 июля стало известно, что власти Греции разрешили пропустить на свою территорию одну украинку, поскольку она ехала в эту страну на учебу.

Совет Европейского Союза согласовал вопрос об открытии внешних границ с 1 июля для граждан 19 стран, Украина не входит в этот перечень.

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