Часть застрявших в Греции украинцев уже ожидают возвращения домой

Часть застрявших в Греции украинцев вероятно вернется домой уже вечером 7 июля. Об этом путникам сообщают местные правоохранители, говорится в сюжете ТСН.

В эти выходные 17 пассажиров двух авиарейсов из Украины задержали в Афинах, потому что границы ЕС для украинских граждан из-за карантина все еще закрыты. Людей доставили в полицейский участок. В помещениях, где они жили двое суток, грязные стены, тараканы и сперва даже не было матрасов.

По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, инцидент произошел из-за ошибки в работе авиакомпаний, которые не удостоверились, что пассажирам разрешен въезд в Грецию, поэтому возвращение украинцев домой и сопутствующие расходы будет осуществляться за счет авиалиний.

УНИАН.Туризм также разбирался в ситуации и собрал советы для украинских туристов, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

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