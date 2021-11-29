В Украине вводят самоизоляцию для граждан при въезде в страну / фото REUTERS

Министерство здравоохранения работает над планом мер для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса"Омикрон". В частности, Кабмин вводит самоизоляцию при въезде в страну.

Соответствующее решение приняли на совещании в понедельник утром, информирует "Правительственный портал".

Читайте такжеШтамм "Омикрон": в Минздраве рассказали о фиксации случаев в УкраинеВ частности, Кабмин решил не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

На обязательную 14-дневную самоизоляцию отправят путешественников, которые провели более 7 дней в:

  • Южно-Африканской Республике,
  • Республике Ботсвана,
  • Зимбабве,
  • Намибии,
  • Королевстве Лесото,
  • Королевстве Эсватини,
  • Республике Мозамбик.

Штамм коронавируса "Омикрон" - что о нем известно

Штамм "Омикрон" имеет научное название B. 1.1.529. в спайк-белке штамма обнаружено 32 новые мутации. Тяжесть заболевания, вызванного "Омикроном", пока не установлена. Заболевание также может протекать бессимптомно.

Пока штамм зафиксирован в ЮАР и в Европе, и часто встречается у молодых людей. Имеющиеся ПЦР-тесты эффективно распознают "Омикрон". Есть основания предполагать, что он может распространяться быстрее "Дельты", в том числе среди вакцинированных.

Симптомы штамма "Омикрон"

Точные симптомы штамма "Омикрон" пока мало изучены, но уже можно определить основные признаки:

  • сильная усталость;
  • высокая температура;
  • учащенное сердцебиение;
  • ломота в теле.

По утверждениям Министерства здравоохранения ЮАР, новый штамм переносится достаточно легко. При этом для него не характерны потеря вкуса и запаха.

Напомним, впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. 

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

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Автор: Марта Гичко