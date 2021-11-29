Министерство здравоохранения работает над планом мер для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса"Омикрон". В частности, Кабмин вводит самоизоляцию при въезде в страну.
Соответствующее решение приняли на совещании в понедельник утром, информирует "Правительственный портал".
Читайте такжеШтамм "Омикрон": в Минздраве рассказали о фиксации случаев в УкраинеВ частности, Кабмин решил не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.
На обязательную 14-дневную самоизоляцию отправят путешественников, которые провели более 7 дней в:
- Южно-Африканской Республике,
- Республике Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намибии,
- Королевстве Лесото,
- Королевстве Эсватини,
- Республике Мозамбик.
Штамм коронавируса "Омикрон" - что о нем известно
Штамм "Омикрон" имеет научное название B. 1.1.529. в спайк-белке штамма обнаружено 32 новые мутации. Тяжесть заболевания, вызванного "Омикроном", пока не установлена. Заболевание также может протекать бессимптомно.
Пока штамм зафиксирован в ЮАР и в Европе, и часто встречается у молодых людей. Имеющиеся ПЦР-тесты эффективно распознают "Омикрон". Есть основания предполагать, что он может распространяться быстрее "Дельты", в том числе среди вакцинированных.
Симптомы штамма "Омикрон"
Точные симптомы штамма "Омикрон" пока мало изучены, но уже можно определить основные признаки:
- сильная усталость;
- высокая температура;
- учащенное сердцебиение;
- ломота в теле.
По утверждениям Министерства здравоохранения ЮАР, новый штамм переносится достаточно легко. При этом для него не характерны потеря вкуса и запаха.
Напомним, впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.
ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".
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