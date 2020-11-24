Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам в новый аэропорт Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта.

Авиакомпания SkyUp Airlines с начала летней навигации открывает рейсы из Киева в Берлин.

Читайте такжеВ Берлине с седьмой попытки открыли новый аэропорт (фоторепортаж, видео)Об этом говорится в сообщении авиакомпании на странице в соцсети. "С 29.03.2021 года начинаем полетную программу в немецкую столицу", - отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам в новый аэропорт Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта.

Билеты уже доступны для бронирования на сайте. В частности, цены на билеты Киев-Берлин от 783 грн, Берлин-Киев от 1207 грн. Стоимость билетов указана в один конец без багажа.

Что известно о новом аэропорте Берлина

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта расположен возле Берлина. Был открыт 31 октября 2020 года после долговременного строительства, почти на 10 лет позже, чем планировалось изначально.

Новый аэропорт немецкой столицы открыли на территории бывшего аэропорта Шенефельд, который стал его пятым терминалом. Соответственно, аэропорт Шенефельд (Flughafen Berlin-Schönefeld, SXF), специализирующейся на обслуживании лоукостеров, 25 октября 2020 года сменил название на Терминал 5 аэропорта Берлин Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 5).

Аэропорт находится примерно в 25 км от центра Берлина, и это вдвое дальше, чем старый аэропорт Тегеля. Именно поэтому многие путешественники восприняли идею переноса аэропорта без особого энтузиазма.

Тем не менее, к аэропорту можно подъехать по железной дороге с трех сторон - через центр города с юга (Süd-Kreuz) и с востока со стороны современного аэропорта Шенефельд, где существующие линии будут продолжены. Также до аэропорта продолжаются линии городской электрички (S-Bahn) S9 и S45, а также подводятся несколько линий региональных поездов RE7, RB14, RB22 и экспресс FEX, пишет Wikipedia.

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Автор: Ирина Погорелая