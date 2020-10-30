На проект потратили почти $6 миллиардов

В субботу, 31 октября, с опозданием в девять лет откроется новый берлинский международный аэропорт им. Вилли Брандта (BER).

Об этом сообщает Financial Times.

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На проект потратили почти $6 млрд — в три раза больше, чем планировали.

Начальник управления терминала Кэти Крюгер назвала "трагедией" то, что аэропорт, завершения строительства которого ждали так долго, откроется в период "сумасшедшего спада в отрасли" из-за пандемии коронавируса. "Это больно", — сказала Крюгер.

FT отмечает, что открытие аэропорта должно было стать для Берлина моментом триумфа, но пандемия помешала.

Управляющий директор аэропорта Энгельберт Лютке Дальдруп в ходе пресс-конференции подчеркнул, что открытие BER пройдет в период, когда "вся авиационная отрасль переживает самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны". "В Европе нет ни одного аэропорта, который хотя бы приближается к нормальному уровню", — добавил он.

Когда началось строительство

Строительство аэропорта началось в 2006 году и должно было закончиться в 2011-м, но из-за разных проблем открытие неоднократно переносилось.

Аэропорт с новым названием

25 октября 2020 года аэропорт Берлина "Шенефельд" (Flughafen Berlin-Schönefeld), специализирующийся на обслуживании лоукостеров, сменил название на "Терминал 5 аэропорта Берлин Бранденбург" (Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 5).

Это произошло в рамках подготовки к открытию крупнейшего нового аэропорта немецкой столицы, с которым "Шенефельд" имеет общий аэродром.

Одновременно с этим изменился IATA-код, который отображается в системах бронирования. Вместо SXF теперь в них указывается BER.

Сейчас Берлин обслуживают два аэропорта, которые до начала пандемии были перегружены. Это "Тегель" и бывший "Шенефельд". Новый аэропорт заменит "Тегель", площадь которого в четыре раза меньше. Возле BER расположена новая железнодорожная станция, откуда пассажиры смогут добраться в центр Берлина и обратно.

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Автор: УНИАН