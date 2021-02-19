Во время въезда в большинство из этих стран необходимо иметь с собой сертификаты с отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус или сразу по приезду отправляться на самоизоляцию.

В настоящее время количество стран, чьи границы открыты гражданам Украины для въезда, увеличилось до 95, но их можно посещать при условии соблюдения необходимых карантинных требований на фоне пандемии коронавируса.

Читайте такжеПосол Германии рассказала, когда украинцы снова смогут воспользоваться безвизом с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга по актуальным вопросам внешней политики Украины.

"Мы дополнительно работаем над тем, чтобы в условиях мирового локдауна, в условиях, когда страны мира закрыты, все таки постоянно увеличивать количество мест, куда украинцы могут поехать, и по состоянию на сегодня, я могу сообщить, что для граждан Украины открыты границы 95 стран мира", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что для въезда в эти страны нужно соблюдать определенные требования, и в частности, предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или в некоторых странах проходить карантин.

Глава МИД не перечислил все 95 стран, которые впускают украинцев, но сказал, что список таких стран постоянно увеличивается.

"Мы работаем над тем, чтобы вы могли путешествовать, и если вы решили поехать, пожалуйста, во время путешествия соблюдайте максимальные меры безопасности", - сказал Кулеба.

Он также напомнил об интерактивной онлайн-карте путешествий во время пандемии COVID-19, где можно найти полную информацию о том, в какие страны и при соблюдении каких условий украинцы могут въехать или проехать транзитом.

Коронавирус и путешествия по миру

Весной 2020 года большинство стран мира, в том числе Украина, закрыли свои границы для иностранных путешественников в связи с началом пандемии коронавируса.

Летом 2020 года страны начали постепенно открывать границы, впрочем, в основном лишь для отдельных категорий граждан. Туристические и другие несрочные поездки в этот перечень чаще всего не попадали.

Европейский союз до сих пор остается закрытым для граждан Украины. Более того, из-за новых штаммов коронавируса, которые начали появляться в конце 2020 года, страны ЕС вводят еще более строгие условия въезда для иностранцев.

В то же время украинские туристы могут путешествовать в Турцию, ОАЭ, Египет, Танзанию, Мексику, Доминиканскую Республику, на Мальдивы, в некоторые балканские страны и еще ряд зарубежных стран.

При этом все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как, например, Израиль, уже активно их вводят.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко