На самой популярной фотозоне в Халльштатте поставили забор, закрывающий всемирно известный вид.

Живописный австрийский городок Халльштатт (Hallstatt), давно уже пытающийся бороться с овертуризмом, решил поставить ограждение на популярной фотолокации, чтобы туристы не делали там селфи.

Мэр городка Александр Шойц объяснил такие меры тем, что местные жители просто хотят, чтобы их оставили в покое, пишет Express.

Пока что там установлен временный деревянный забор, окончательное решение о его судьбе будет принято после общественных обсуждений.

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Местные жители жалуются, что туристы толпами стекаются на ту самую локацию, с которой получается знаменитый вид на городскую церковь Халльштатта, который вы наверняка хоть раз видели на открытках. В итоге там невозможно пройти.

Халльштатт против чрезмерного туризма

Халльштатт на севере Австрии является одним из самых посещаемых мест страны. Крошечную деревушку с населением менее 800 жителей, расположенную на скале на берегу живописного озера, ежегодно посещают около миллиона туристов.

Все местные жители занимаются рыболовлей или туризмом. Но даже несмотря на огромные доходы от туризма, несколько лет назад Халльштатт официально заявил, что он не выдерживает такие потоки туристов.

Чтобы бороться с чрезмерным туризмом, в Халльштатте решили ввести лимит на количество туристических автобусов с большими экскурсионными группами, которым будет разрешено заезжать в деревушку. Городку вполне хватает тех туристов, которые заезжают сюда на собственном австотранспорте или на поездах, которые курсируют сюда несколько раз в день.

Если вы все же решите посетить Халльштатт, вот вам несколько полезных советов от УНИАН.Туризм.

Отметим, австрийский городок – это не первая популярная локация, которая решает бороться с любителями селфи. Так, недавно в рыбацком городке Портофино в Италии решили ввести штрафы в 275 евро для туристов, которые "слоняются без дела" или слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях. Такие локации теперь помечены как красные зоны или зоны "без ожидания".

Кроме того, ранее фотоэксперты ParrotPrint назвали семь популярных среди туристов мест, где строго запрещено делать селфи.

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