Правительство Кипра утвердило новые правила въезда для путешественников из 56 стран.
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Как сообщает avianews.com, в перечень вошли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Украина, Беларусь, Россия, Великобритания, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия и Египет.
При этом туристы смогут полететь отдыхать на Кипр с 1 марта или 1 апреля в зависимости от того, в какую зону попадет их страна.
Правила въезда иностранных туристов на Кипр с 1 марта
- Все 56 стран будут разделены на 4 зоны: зеленую, оранжевую, красную и серую в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- Туристы из зеленой зоны должны будут сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус по прилету на Кипр.
- При вылете из оранжевой и красной зон нужно сдать тест не более чем за 72 часа до вылета за свой счет и по прилету на Кипр.
- Если страна находится в серой зоне, то полеты из нее на Кипр с целью туризма запрещены.
Правила въезда иностранных туристов на Кипр с 1 апреля
- Страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Украина, Беларусь, Россия, Великобритания, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия и Египет будут разделены на зеленую, оранжевую и красную зону. Таким образом, Кипр начнет пускать туристов из всех этих государств.
- Поездки из зеленой зоны будут возможны без каких либо условий и тестов.
- Туристы из стран оранжевой зоны должны сдать тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр.
- Путешественники из стран красной зоны должны сдать тест за свой счет до вылета и пройти тест по прилету на Кипр.
Туристов с позитивным результатом теста на коронавирус не пустят в самолет или изолируют по прилету на Кипр, если тест будут сдавать на месте.
Обновлять список зон кипрские власти намерены раз в неделю.
При перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что правительство Кипра может изменить условия въезда для туристов или перенести срок допуска путешественников на остров.
Коронавирус и путешествия по миру
- Весной 2020 года большинство стран мира, в том числе Украина, закрыли свои границы для иностранных путешественников в связи с началом пандемии коронавируса.
- Летом 2020 года страны начали постепенно открывать границы, впрочем, в основном лишь для отдельных категорий граждан. Туристические и другие несрочные поездки в этот перечень чаще всего не попадали.
- Европейский союз до сих пор остается закрытым для граждан Украины. Более того, из-за новых штаммов коронавируса, которые начали появляться в конце 2020 года, страны ЕС вводят еще более строгие условия въезда для иностранцев.
- В то же время украинские туристы могут путешествовать в Турцию, ОАЭ, Египет, Танзанию, Мексику, Доминиканскую Республику, на Мальдивы, в некоторые балканские страны и еще ряд зарубежных стран.
- При этом все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как, например, Израиль, уже активно их вводят.
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