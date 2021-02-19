Туристы из Украины смогут полететь на Кипр с марта-апреля.

Правительство Кипра утвердило новые правила въезда для путешественников из 56 стран.

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Как сообщает avianews.com, в перечень вошли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Украина, Беларусь, Россия, Великобритания, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия и Египет.

При этом туристы смогут полететь отдыхать на Кипр с 1 марта или 1 апреля в зависимости от того, в какую зону попадет их страна.

Правила въезда иностранных туристов на Кипр с 1 марта

Все 56 стран будут разделены на 4 зоны: зеленую, оранжевую, красную и серую в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Туристы из зеленой зоны должны будут сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус по прилету на Кипр.

При вылете из оранжевой и красной зон нужно сдать тест не более чем за 72 часа до вылета за свой счет и по прилету на Кипр.

Если страна находится в серой зоне, то полеты из нее на Кипр с целью туризма запрещены.

Правила въезда иностранных туристов на Кипр с 1 апреля

Страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Украина, Беларусь, Россия, Великобритания, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия и Египет будут разделены на зеленую, оранжевую и красную зону. Таким образом, Кипр начнет пускать туристов из всех этих государств.

Поездки из зеленой зоны будут возможны без каких либо условий и тестов.

Туристы из стран оранжевой зоны должны сдать тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр.

Путешественники из стран красной зоны должны сдать тест за свой счет до вылета и пройти тест по прилету на Кипр.

Туристов с позитивным результатом теста на коронавирус не пустят в самолет или изолируют по прилету на Кипр, если тест будут сдавать на месте.

Обновлять список зон кипрские власти намерены раз в неделю.

При перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что правительство Кипра может изменить условия въезда для туристов или перенести срок допуска путешественников на остров.

Коронавирус и путешествия по миру

Весной 2020 года большинство стран мира, в том числе Украина, закрыли свои границы для иностранных путешественников в связи с началом пандемии коронавируса.

Летом 2020 года страны начали постепенно открывать границы, впрочем, в основном лишь для отдельных категорий граждан. Туристические и другие несрочные поездки в этот перечень чаще всего не попадали.

Европейский союз до сих пор остается закрытым для граждан Украины. Более того, из-за новых штаммов коронавируса, которые начали появляться в конце 2020 года, страны ЕС вводят еще более строгие условия въезда для иностранцев.

В то же время украинские туристы могут путешествовать в Турцию, ОАЭ, Египет, Танзанию, Мексику, Доминиканскую Республику, на Мальдивы, в некоторые балканские страны и еще ряд зарубежных стран.

При этом все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как, например, Израиль, уже активно их вводят.

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Автор: УНИАН