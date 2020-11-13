В этом году посещение елки будет ограничено из-за коронавируса.

В Нью-Йорке готовятся к установке самой известной елки Соединенных Штатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, дерево с идеальными параметрами нашли в этом же штате. Высотой оно в 23 метра.

Традиционно елку украсят и торжественно зажгут в начале декабря. Однако посещение елки ограничат из-за пандемии коронавируса.

Зажигание огней на этом дереве недалеко от Рокфеллер-центра ежегодно привлекает внимание тысячи людей.

Мир готовится к Новому году:

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Автор: УНИАН